No Autonomia, successo la petizione nel cosentino: “difendiamo la nostra terra”

“In poche ore abbiamo raccolto oltre 500 firme per la nostra iniziativa per dire No all’Autonomia Differenziata! Ancora una volta abbiamo dimostrato che la nostra comunità è un presidio per la difesa dei diritti. Ringrazio i ragazzi e le ragazze che

hanno accolto i cittadini in una bella giornata di democrazia”. È quanto rende noto Graziano Di Natale, già consigliere regionale, al termine della iniziativa contro l’autonomia differenziata tenutasi in piazza IV novembre a Paola.

Entusiasmo, partecipazione, unione questi i sentimenti della giornata di ieri, domenica, per la raccolta firme per dire no all’autonomia differenziata. Tanti i cittadini che ne hanno preso parte, accomunati dal sentimento di difesa per un territorio già di per sé in forte deficit finanziario in tutti i settori.

L’approvazione di questo disegno legislativo afferma Di Natale,

promotore dell’iniziativa, “porterebbe nel baratro una regione che sta lottando per vedersi riconosciuta i diritti fondamentali di un cittadino quale ad esempio quello alle cure. Ecco, – conclude – difronte a tale decisione non possiamo rimanere inerti e lasciare nelle mani degli sciacalli il destino della nostra terra”.

