Attore cercasi: al via i casting a Cosenza per un nuovo film | INFO

StrettoWeb

Per un importante progetto cinematografico dal titolo “Se tu fossi me”, le cui riprese si terranno ad aprile 2024, la produzione è alla ricerca di comparse per le scene che saranno girate nella città di Cosenza. Il film, prodotto da Bici Production, Associazione Pancrazio e Addigi, è liberamente ispirato alla storia vera di Sergio Giannino Del Giudice e vuole raccontare il cancro con emozione ma anche con ironia ed energia, raccontando quanto sia importante il rapporto empatico tra medico e paziente.

Il film verrà proposto alla commissione della 81° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, organizzata da La Biennale di Venezia, nella sezione “Orizzonti Extra”. Il casting si terrà giorno 15 marzo 2024 presso il Royal Hotel di Cosenza.

Per partecipare al casting è obbligatorio inviare un’email di prenotazione con Nome, Cognome, età, data e luogo di nascita e due foto (primo piano e figura intera) all’indirizzo marozzopancrazioass@outlook.com entro e non oltre le ore 24 del 13 marzo 2024. Verrà inviata una email di convocazione con tutti i dettagli per la giornata di casting.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.