Assoluzione Rosy Canale, la soddisfazione dell’avvocato Oreste Romeo: “posta fine a palese ingiustizia”

“Nella nota stampa diffusa per dare notizia della ampia assoluzione di Rosy Canale dalla insussistente accusa di calunnia, colgo la giustificata soddisfazione degli autori. Soddisfazione da me pienamente condivisa, sia pure al netto delle puntualizzazioni che seguono“. Lo afferma in una nota l’Avvocato Oreste Romeo.

“Non posso – prosegue Romeo – che essere lieto dell’esito avuto dalla singolare vicenda processuale nei termini da me espressi nei motivi di impugnazione che ho depositato il 9 settembre 2022, per chiedere la totale riforma della sentenza di primo grado, palesemente ingiustificata ed ingiusta, anche ad avviso del PM che aveva chiesto l’assoluzione dell’imputata. La mia soddisfazione è destinata ad aumentare per effetto della constatazione che l’avv. Giuseppe Mazza, difensore subentrato dopo la mia rinuncia al mandato, non abbia avvertito la necessità di depositare motivi aggiunti, mantenendosi, in sede di discussione, nel perimetro da me tracciato nelle venti pagine dell’appello”.

“A me resta la “impagabile” soddisfazione – conclude Oreste Romeo – di avere potuto contare sul qualificato ed importante contributo professionale del codifensore di prima istanza, avv. Antonia Condemi. E questo va oltre l’autorevole e prezioso riconoscimento dei giudici di Piazza Castello che hanno il merito di avere posto rimedio ad una palese ingiustizia”.

