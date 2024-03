L’Associazione Forza Reggio Odv-Ets cambia direttivo: i NOMI dei nuovi eletti

StrettoWeb

“Si è svolta venerdì scorso, presso la sede di Mosorrofa, l’assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo della nostra associazione; questo dovuto alle dimissioni del Presidente Demetrio Stellittano e di altri due membri. Con l’occasione ringraziamo lo stesso Presidente per il lavoro svolto in questi quasi dieci anni di impegno sul campo nei settori del volontariato, protezione ambiente e sport”. Comincia così la nota stampa dell’Associazione Forza Reggio Odv-Ets, con cui la stessa annuncia il cambio di direttivo.

“Nella stessa assemblea – si legge – è stato eletto il nuovo Presidente l’Avv. Paolo Fortunato Cuzzola, nominato anche Responsabile/Coordinatore del Settore Formazione e Sport; Vice Presidente è stato eletto il Dott. Giuseppe Leonardo Dirigente delle Professioni Sanitarie e Dirigente Sindacale nella sanità, nominato anche Responsabile/Coordinatore del Settore Socio-Sanitario; Segretario è stato eletto il Dr. Pietro Marra esperto nel settore delle emergenze ed assistenza alla popolazione nonché da anni volontario di Protezione Civile quindi riconfermato alla guida del Settore Volontariato con il N.A.P. (Nucleo Assistenza Popolazione). Da questo momento ci organizzeremo e daremo più spazio all’interno della nostra associazione al settore dello Sport in quanto abbiamo in programma varie attività anche in collaborazione con Enti Nazionali”.

