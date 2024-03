Assicurazione RCA, a Reggio Calabria resta al massimo: “sindaco e maggioranza votano contro l’emendamento”

StrettoWeb

“Appena finito il Consiglio Metropolitano sul Bilancio. “Grazie” al Sindaco ed alla maggioranza pagheremo il massimo dell’imposta sull’assicurazione RCA, che io avevo proposto di abbattere presentando apposito emendamento. Perché non si abbassano le tasse? Perché non si è colta l’occasione per sostenere cittadini e famiglie dell’area metropolitana?“. Così in una nota il consigliere Armando Neri.

Nel Consiglio odierno Neri ha proposto due importanti emendamenti. “Il primo emendamento riguarda l’assoluta necessità di prevedere in bilancio le somme per la messa in sicurezza ed il rifacimento dell’arteria stradale denominata SP2 nel tratto compreso tra la località Zervò ed il Comune di Platì”.

“Il secondo emendamento, invece, mira ad attenuare l’estenuante pressione tributaria ingiustamente cagionata sui cittadini dall’imposta sull’assicurazione RCA derivante dalla circolazione dei veicoli a motore”. Quest’ultimo emendamento, spiega Neri nel video in alto, non è passato: sindaco e maggioranza hanno votato contro, lasciando così l’imposta sull’assicurazione RCA alle stelle.

