Asd Copacabana, Cardia: “congratulazioni ai Maestri ed alle atlete vincitrici”

StrettoWeb

Il campionato assoluto di danze accademiche è una Competizione valida per le qualificazioni ai Campionati Europei e Mondiali prossimi. Ad essersi contraddistinta la scuola di Danza “SHED STUDIO’S BY ASD COPACABANA” di Reggio Calabria dei Maestri Mariangela Bagnato, Olena Honcharenko e Claudio Bagnato, che ha dominato il Campionato nelle finali nazionali. A congratularsi il Consigliere Comunale Mario Cardia: “Asd Copacabana esempio positivo per tutti“.

“E’ motivo di orgoglio per la nostra città che andrete a rappresentare in Italia ed all’estero, a conferma del percorso artistico e agonistico delle vostre atlete che arricchisce ulteriormente la vostra plurimedagliata scuola“, scrive Cardia.

“Lo sport è fatto di gioie e dolori, vittorie e sconfitte, ma è il trionfo a gratificare gli atleti e a scrivere nuove pagine di storia. Sono felice di apprendere che Reggio Calabria ha una realtà positiva come questa. Ho avuto modo di conoscere visitando la splendida struttura dove svolgono gli allenamenti Mariangela, Alessandro e parte del team della Asd Copacana nei giorni scorsi , mi hanno raccontato i loro sogni e i loro obiettivi. Desidero fare i complimenti ai Maestri ed al talento dei nostri giovani reggini, con l’augurio, anzi la certezza, che i traguardi raggiunti siano solo l’inizio di una carriera ricca di tanti altri successi. I loro sono risultati – continua Cardia – che, oltre ad inorgoglire, rappresentano un esempio positivo per ragazzi e adulti“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.