“L’Arte in Corso APS”: solidarietà e creatività a Cosenza

Con l’avvicinarsi della Pasqua, un’atmosfera di generosità e speranza avvolge la città di Cosenza grazie alle iniziative dell’associazione “L’Arte in Corso APS”. Questa realtà, impegnata da anni nella promozione della cultura e della solidarietà sul territorio, ha messo in campo una serie di eventi che incarnano i valori fondamentali di questa festività: amore, condivisione e sostegno reciproco.

“L’Arte in Corso APS” ha dimostrato con azioni concrete la sua volontà di incidere positivamente nella comunità. Attraverso appuntamenti coinvolgenti e iniziative mirate, l’associazione ha saputo raggiungere le persone nel cuore della loro quotidianità. Dai banchetti solidali presso le chiese del Comune di Rende alle esposizioni d’arte con le creazioni dei volontari lungo Corso Mazzini, ogni attività è stata pensata per diffondere messaggi di inclusione e supporto reciproco.

La lotteria di beneficenza, tenutasi ieri pomeriggio presso la libreria “Raccontami” di Cosenza, è stata un ulteriore esempio di come l’associazione sia radicata nel tessuto sociale del territorio: grazie alla collaborazione con i commercianti locali e il coinvolgimento attivo della comunità, è stato possibile raccogliere fondi preziosi per sostenere i progetti destinati alle fasce più vulnerabili della società. Un’occasione per rafforzare il legame tra l’associazione e i cittadini, invitandoli a partecipare attivamente alla costruzione di un futuro migliore per tutti.

A rendere unica “L’Arte in Corso APS” è la sua capacità di coniugare l’arte con l’impegno sociale. Grazie alla visione e alla passione delle sue fondatrici, l’associazione è diventata un punto di riferimento per la promozione della cultura e della solidarietà. A guidare questa meravigliosa realtà: il presidente Debora Falcone, il vicepresidente Sonia Morante e la tesoriera Rosa Spadafora. La loro instancabile dedizione e la loro passione contagiosa sono il motore che spinge avanti l’associazione, ispirando tutti coloro che si uniscono alla causa.

Le parole del presidente Falcone risuonano con forza: “abbiamo concluso una serie di iniziative a sostegno delle nostre attività progettuali, sia sociali sia solidali, soprattutto per l’avvio di alcuni laboratori creativi e arte terapici con i ragazzi con disabilità fisica e psichica che verranno promossi a partire da metà aprile. Invitiamo i cittadini ad entrare nell’affascinante mondo dell’associazione L’Arte in Corso APS per dipingere insieme a noi il futuro con colori di speranza”.

L’associazione “L’Arte in Corso APS” non si limita solo alla promozione della cultura e della solidarietà, ma si impegna anche nella promozione di pratiche ecosostenibili e nella valorizzazione dell’ambiente attraverso l’arte, dall’artigianato all’audiovisivo, dalla pittura allo spettacolo. L’arte è intesa come catalizzatore di cambiamento sociale; l’intento è unire le forze per combattere la povertà educativa e il bullismo attraverso la conoscenza e la creatività.

L’assessore Veronica Buffone ha lodato l’associazione per il suo straordinario impegno sul territorio, sottolineando l’importanza di sostenere queste realtà che lavorano incessantemente per migliorare la vita della comunità: “L’arte in corso” continua con le sue numerose iniziative dirette al sociale e al volontariato: attività concrete sul territorio, soprattutto per le fasce più deboli della nostra società”.

“In un momento di convivialità, presso la libreria “Raccontami”, insieme ai bambini e ai membri dell’associazione, abbiamo estratto cinque premi a sostegno dei progetti che si svilupperanno nei prossimi mesi. Dobbiamo supportare – conclude Buffone – le associazioni anche con questi eventi, in quanto lavorano sul territorio con amore e passione”.

