Argentina, vortice Milei: rivoluzione su stampa, economia e leggi anti-casta

StrettoWeb

Lunghissimo intervento del Presidente argentino Javier Milei, che ha affrontato vari argomenti aprendo la sessione ordinaria del Congresso. “Questa è l’inaugurazione della 142ª sessione ordinaria dell’Onorevole Congresso della Nazione, che Dio benedica gli argentini e che la potenza del cielo sia con noi. Grazie mille e Viva la Libertad Carajo”, ha esordito. “Con la revisione dell’amministrazione pubblica nazionale, ci rendiamo conto delle dimensioni della crisi che abbiamo ereditato e che è presente in tutta la società. Circa il 60% degli argentini è sotto la soglia di povertà. Il populismo si è preso il 90% del nostro reddito. Chiuderemo l’agenzia di stampa Télam, che negli ultimi decenni è stata utilizzata come agenzia di propaganda del Kirchnerismo“.

“In termini di sicurezza, ci troviamo con una città abbandonata al suo destino. L’istruzione è una crisi che si trascina da decenni, che diventa sempre più profonda e che i bambini di terza elementare non capiscono quello che leggono, questa è l’istruzione di un Paese che ha più premi Nobel nella regione. In termini di sanità, il governo precedente ha lasciato medici e pazienti senza medicine, soprattutto in oncologia”.

“In difesa abbiamo ereditato un esercito sottofinanziato. Non c’è modo peggiore di spendere i soldi degli altri, per gli altri, di quello che ha fatto il governo precedente. Durante la campagna elettorale abbiamo parlato agli argentini con la verità, il popolo l’ha capito e ci ha eletto. Cento anni di decadenza non possono essere ribaltati da un giorno all’altro”.

Economia: “gli ultimi 20 anni sono stati un’orgia di spesa pubblica”

“Sul fronte economico, abbiamo iniziato distruggendo l’uovo del serpente, il deficit fiscale. Abbiamo dimezzato i ministeri, licenziato i dipendenti fantasma. C’è stata molta più motosega, tutto per la politica. L’Argentina ha di nuovo un governo che si prenderà cura di ogni peso. Da quando siamo al potere, abbiamo acquistato più di 9 miliardi di dollari sul mercato. Nell’ultimo mese il prezzo del dollaro parallelo è crollato. Il rischio paese è in calo, le azioni volano alle stelle nonostante gli sforzi di alcuni degenerati fiscali di sabotare il lavoro di alcuni bravi argentini. Il momento economico più critico della storia dell’Argentina. Gli ultimi 20 anni sono stati un’orgia di spesa pubblica“.

Il problema della sicurezza

“Nella sicurezza abbiamo inaugurato una nuova dottrina dell’ordine pubblico che nessuno ha osato realizzare. In ognuna delle manifestazioni indette in questi 3 mesi di governo, abbiamo mantenuto l’ordine ed evitato la chiusura delle strade. Stiamo intimando alle organizzazioni che chiedono le manifestazioni di pagare i costi delle operazioni di polizia. Abbiamo anche implementato la linea di sicurezza 134, che ci ha aiutato a scoprire il meccanismo perverso con cui le organizzazioni di piqueteros portano le persone contro la loro volontà alle manifestazioni, sotto la minaccia di vedersi sottrarre il piano. Abbiamo scoperto una banda politica nel Chaco che sfruttava sessualmente le donne e arbitrava i loro piani social”.

“Stiamo ponendo fine all’estorsione quotidiana che le organizzazioni sociali impongono alla società ogni volta che bloccano una strada. Abbiamo raddoppiato gli importi dell’assegno universale per i figli e dell’assegno di gravidanza. Ora sappiamo cosa succede a ogni sacchetto di cibo che viene distribuito. Inseriamo l’istruzione come servizio essenziale nel decreto di urgenza, che toglierà la pistola dalle mani dei sindacati e li costringerà a fornire almeno il 70% del servizio educativo durante qualsiasi sciopero. Siamo passati da 18 a 8 ministeri, da 106 a 54 segreterie”.

“Basta aerei privati a politici o parenti di politici”

“Nei prossimi giorni l’amministrazione nazionale dell’aviazione civile stabilirà un nuovo criterio di regolamentazione affinché nessun politico o parente di politici possa utilizzare aerei privati per questioni non strettamente ufficiali. Chiunque voglia importare può farlo senza chiedere niente a nessuno, l’era delle tangenti è finita. Per la prima volta in tre decenni abbiamo firmato un decreto che restituisce la libertà agli argentini invece di ridurla. Abbiamo abrogato la nefasta legge sugli affitti, ed è successo esattamente quello che avevamo detto, l’offerta di beni sul mercato è raddoppiata da dicembre a febbraio e, di conseguenza, il valore dei termini reali degli affitti è sceso”.

Milei e le leggi anti-casta

“Stiamo inviando al Congresso un pacchetto di leggi anti-casta. Elimineremo le pensioni di privilegio per presidente e vicepresidente. Costringeremo i sindacati a eleggere le loro autorità attraverso elezioni periodiche e libere, supervisionate dal sistema di giustizia elettorale che limiterà i mandati di queste autorità a 4 anni e limiterà il tetto di una sola possibile rielezione”.

“Metteremo fine a questa follia di imporre alle persone le condizioni di lavoro definite dietro una scrivania da un uomo che non lavora da 30 anni. Le persone condannate per corruzione in secondo grado non potranno candidarsi alle elezioni nazionali. Ridurremo drasticamente il numero di contratti per i consiglieri di deputati e senatori. I dipendenti statali che non si recano al lavoro a causa dello sciopero si vedranno detrarre la giornata dal loro stipendio”.

“Elimineremo il finanziamento dei partiti politici, ogni partito dovrà finanziarsi con contributi volontari. Invieremo al Congresso una proposta di legge per sanzionare il presidente della nazione, il ministro dell’Economia, i funzionari della Banca Centrale e i deputati e senatori che approvano un bilancio che prevede di finanziare il deficit fiscale con emissioni monetarie, per porre fine una volta per tutte a queste pratiche. Andremo avanti, con disegni di legge o decreti, nel processo di regolamentazione economica più ambizioso della nostra storia, perché se non tiriamo fuori questo problema dalle radici, l’Argentina non ha futuro”.

“Ci sono molti attori dell’establishment politico ed economico del Paese che non vogliono lasciarsi alle spalle l’Argentina del fallimento, alcuni per paura del cambiamento, altri perché sono i beneficiari del vecchio regime. Quando incontreremo un ostacolo, non torneremo indietro, continueremo ad accelerare”.

La svolta liberale Argentina

“La realtà è che siamo a un punto di svolta, tutto ciò che noi argentini abbiamo provato negli ultimi 100 anni è fallito, non ci sono più opzioni. Non viviamo per la politica, non viviamo di politica, non abbiamo ambizioni di potere, abbiamo sete di cambiamento. Siamo venuti qui per sventolare le bandiere della libertà. Siamo qui per presentare un’agenda per il futuro, il segreto del cambiamento è concentrare tutte le energie, non per combattere il vecchio, ma per costruire il nuovo”.

“A coloro che ci guardano dico che se vogliono un conflitto, lo avranno. Oggi voglio fare appello ai governatori, agli ex presidenti e ai leader dei principali schieramenti politici affinché mettano da parte i nostri interessi personali e si incontrino il 25 maggio a Córdoba per firmare un nuovo contratto sociale chiamato Patto di Maggio, un contratto che stabilisca i 10 principi del nuovo ordine economico in Argentina. Solo una società libera può progredire”.

“Per concludere, dico ai governatori, ai senatori, ai dirigenti, ai deputati: siete a un punto di svolta nella storia dell’Argentina, potete aggrapparvi a un sistema ingiusto di cui la stragrande maggioranza della società è vittima, oppure potete lasciare da parte i vostri interessi particolari e i pregiudizi ideologici, collaborare con la nostra missione di cambiamento, aiutarci a trasformare il Paese e andare avanti come patrioti. Se sceglieranno di essere all’altezza della situazione e di venire a Córdoba per firmare il Patto di maggio, io e il popolo argentino riconosceremo questo gesto come un atto di umiltà e di coraggio”.

“Lo Stato è un’organizzazione criminale”

“Lo Stato è un’organizzazione criminale disegnata in modo che per ogni norma è prevista una mazzetta per il politico di turno. Questo sistema putrefatto era esteso a tutti i poteri: da quello esecutivo a quello legislativo e a quello giudiziario. E a tutti i livelli: da quello nazionale a quelli provinciale e municipale. Un sistema in bancarotta morale che produce solo poveri”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.