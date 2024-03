Aree SNAI in Calabria, il Pd ad Occhiuto: “a che punto sono?”

StrettoWeb

“La Strategia nazionale per le aree interne del Paese costituisce una delle linee strategiche di intervento dei Fondi strutturali europei dei cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, definite nell’ambito dell’Accordo di Partenariato, e rappresenta una azione diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile, al fine di contrastare, nel medio periodo, il declino demografico che caratterizza talune aree del Paese, definite come quelle aree più lontane dai poli di servizio, essenziale primario e avanzato”.

“Visto il silenzio caduto su questo tema che pure il Governo regionale ha presentato in più occasioni come “centrale” nell’azione programmatica, abbiamo ritenuto opportuno interrogare il presidente Occhiuto sullo stato di avanzamento della spesa per le 4 Aree S.N.A.I. della programmazione 2014/2020”. È quanto afferma il consigliere regionale Amalia Bruni dando notizia dell’interrogazione con richiesta di risposta scritta depositata nei giorni scorsi assieme ai colleghi del Gruppo consiliare del Partito democratico.

“C’è da ricordare che nel quadro della programmazione 2014-2020 e delle leggi successive, sono state create quattro Aree in Calabria per attuare la Strategia Nazionale sulle Aree Interne (S.N.A.I.) – spiega ancora Bruni – Tra il 2020 e il 2021, sono stati firmati Accordi di Programma Quadro (A.P.Q.) coinvolgendo 58 Comuni e circa 93.700 abitanti, con un finanziamento totale di 14.960.000 euro per ciascuna Area, di cui 7.480.000 euro di cofinanziamento regionale”.

“Nel periodo 2021-2027, sono state identificate tre nuove Aree S.N.A.I. con un finanziamento di 4.000.000 euro ciascuna, obbligando la Regione al finanziamento. Le risorse complessive destinate alle Aree Interne della Calabria ammontano a circa 136.696.000 euro”.

“Al presidente Occhiuto chiediamo di fornire informazioni sui bandi riguardanti i Comuni inclusi nella Strategia Regionale Aree Interne, sullo stato di avanzamento della spesa – conclude la consigliera Bruni -. Inoltre, chiediamo se le nuove tre Aree del periodo 2021-2027 sono state cofinanziate come prescritto dalla Delibera CIPESS n. 41/2022 e quando saranno restituite le somme impegnate per l’emergenza Covid-19″.

“Infine, chiediamo quali iniziative sono state adottate per accelerare l’attuazione degli interventi previsti negli Accordi di Programma Quadro già finanziati nelle Aree S.N.A.I. della Calabria e lo stato attuale della spesa per tutte le somme relative alla Strategia Aree Interne in Calabria”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.