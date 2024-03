L’appello di Zelensky agli USA: “dateci i missili. Se l’Ucraina cade, Putin dividerà il mondo”

StrettoWeb

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilasciato un’intervista al Washington Post, nel corso della quale ha invitato gli Stati Uniti a fornire a Kiev i missili Atacms per colpire aeroporti e aerei in Crimea. Zelensky ha specificato che Kiev non vuole usare i missili a lungo raggio per attaccare il territorio russo. Quando Mosca “saprà che possiamo distruggere gli aerei, non attaccheranno dalla Crimea. È come con la flotta marittima: li abbiamo respinti dalle nostre acque territoriali, ora li espelleremo dagli aeroporti“, ha precisato.

Joe Biden è cauto nel fornire armi? Per Zelensky ha risposto il presidente Usa è “cauto riguardo a un attacco nucleare da parte della Russia“. Le opzioni dell’Ucraina, ha precisato Zelensky, dipendono da ciò che deciderà il Congresso americano. “Non possiamo più perdere tempo: l’Ucraina non può essere una questione politica tra i partiti“, ha detto il capo dello Stato ucraino. In questo contesto Zelensky ha affermato che i critici degli aiuti a Kiev non comprendono la posta in gioco nella guerra. “Se l’Ucraina cade, Putin dividerà il mondo” in amici e nemici della Russia, ha detto il presidente ucraino.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.