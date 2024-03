StrettoWeb

Ha investito nel calcio e sta stra-dominando il girone I di Serie D, con la promozione che deve essere sancita solo dalla matematica; ha investito nel basket e sta stra-dominando il girone di A2, con la promozione a un passo. Però Valerio Antonini non si vuole fermare e sarebbe disposto ad investire anche nell’Aeroporto di Trapani. Ha risposto lui stesso a una domanda di tp24, a cui l’imprenditore romano ha rilasciato una lunga intervista.

“L’Aeroporto di Trapani è un’idea, che chiaramente appartiene alla Regione Sicilia. Dovrà essere lei a valutare una mia eventuale offerta. Io ritengo che uno sviluppo turistico possa passare solo da un cambiamento dell’Aeroporto, in termini di vettori che arrivano, di creazione di alcune operatività che io ho identificato e già preparato in un business plan”, ha detto Antonini.

E poi parla di temi: “appena è pronto, presenterò il progetto. Poi se non piace, pazienza… Ci vorranno i giusti tempi, 2-3 mesi. L’Aeroporto oggi rende, anche alla stessa Regione che ne è proprietaria, poco o niente in termini di proficuo. Quando una cosa è in perdita, hai due strade: o continui a perdere e continui a buttare soldi; o trovi sinergie, prendi degli imprenditori seri che dicono ‘io rimango dentro con un azionariato inferiore, ma col 30-40% di azioni che io mi mantengo magari mi entrano molti più soldi di quelli che io ho con il 100% di proprietà. Non è una scelta politica, ma imprenditoriale. E’ chiaro che il politico fa fatica a spiegarlo perché non è un imprenditore”.

