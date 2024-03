Anniversario dell’Unità d’Italia, Meloni: “rinnoviamo l’impegno”

StrettoWeb

“Oggi 17 marzo celebriamo il Giorno dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, fondamenta della nostra identità nazionale. Un giorno per rinnovare il nostro impegno verso un’Italia sempre più unita, per guardare al futuro con fiducia, consapevoli che insieme possiamo superare qualsiasi sfida e liberare le migliori energie della nostra Nazione. Viva l’Italia unita, forte e fiera!“. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

Intanto, in occasione della “Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione dell’inno e della bandiera”, dalle ore 00:01 alle 23:59 di oggi, domenica 17 marzo, è in corso l’illuminazione della facciata principale di Palazzo Chigi in piazza Colonna con il Tricolore della Bandiera Nazionale.

