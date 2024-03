Angeli Bianchi: una vittoria che vale tanto moralmente

StrettoWeb

Nel tardo pomeriggio di ieri, l’associazione Angeli Bianchi è scesa in campo per la penultima gara di calcio a 5, organizzato dal trio UISP/CSI/PGS enti di promozione sportiva di rilevante importanza nazionale. Un progetto sociale che rinato per Angeli Bianchi grazie alla bellissima collaborazione dell’ASD Sacri Cuori di Catona, che insieme affrontano questo campionato amatoriale.

Una partita bella e frizzante quella di ieri, contro una realtà sportiva che non si discosta molto dai valori e ideali di Angeli Bianchi, parliamo dell’Asd Matici, Il cui fondatore del Club Santo Pavone è la forza trainante, un associazione nata da l’affetto di un gruppo di amici ora diventata una bella realtà, il cui motto che si legge nel loro profilo è:”Perseverare per realizzare i propri sogni è il fondamento per la realizzazione. “, parole che hanno colpito nel cuore di Maurizio Albanese, presidente e fondatore di Angeli Bianchi onlus nel lontano 2010, dopo una vita dedicata al volontariato (iniziato ben 31 anni fa).

Non è stata importante la vittoria di Angeli bianchi ma quella dell’unione, dei valori di vita e umiltà che ha visto queste due squadre in campo, e fuori, si perche spesso la panchina è il fulcro (se non sempre) delle squadre vere e unite.

Ora testa e cuore all’ultima gara di campionato i primi di aprile che vedrà affrontarsi le due capoliste del campionato (a pari punti), Angeli Bianchi/Sacri Cuori Catona e la blasonata Xenium, altra splendida realtà nel mondo sportivo e sociale. Sarà prima di tutto una gara nel segno dell’amicizia tra due squadre “amiche” da molti anni e da questa sfida usciranno i campioni di questo suggestivo campionato.

Comunque finisca, avrà vinto l’unione, l’armonia e l’umiltà di tante squadre che hanno partecipato a questo campionato e che purtroppo non si vede spesso in campionati o società importanti o blasonate.

Il presidente di Angeli Bianchi conclude affermando che già l’associazione è a lavoro per mettere le basi per la prossima stagione sportiva, e di solidarietà con piccoli eventi solidali, per tenere vivi i valori su cui si basa la fondazione di questa realtà di volontariato, e ora più che mai, per un valore affettivo e sentimentale, porterà ancora avanti con altruismo e umiltà.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.