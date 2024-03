Angela Robusti non dimentica Reggio Calabria: il regalo dallo Stretto a lady Inzaghi | FOTO

StrettoWeb

Non la dimentica, Reggio Calabria. E non la può dimenticare. Inutile stare a dire perché, inutile stare a raccontare i motivi. Per Angela Robusti, e per tutta la famiglia Inzaghi, la città dello Stretto è diventata una nuova casa. Si sono trovati benissimo, e potranno ritornarci tutte le volte che vorranno. La scelta di vivere a Reggio quando l’ex amaranto era a Salerno, d’altronde, non è un caso. Poi, col nuovo anno, nuova vita, anche se l’esperienza granata dell’allenatore è durata poco.

Per ora Superpippo si gode la tranquillità della famiglia, coi piccoli Edoardo ed Emilia. E Angela, dicevamo, non dimentica Reggio Calabria. C’è una storia Instagram, da lei postata, abbastanza eloquente. Ha ricevuto un regalo, dallo Stretto: una bottiglia d’olio e un dolce pasquale da Reggio Calabria, come si può vedere nella storia qui di seguito.

