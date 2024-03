Anche il Portogallo vira a destra: Chega sfiora il 20%, Salvini si congratula con André Ventura

StrettoWeb

Svolta storica in Portogallo, dove alle elezioni di oggi spicca il risultato del movimento di destra Chega guidato da André Ventura che ha raggiunto il 18,2% dei consensi, un risultato senza precedenti nella storia. Con questo dato, adesso è molto probabile che il centrodestra tradizionale debba allearsi proprio con Chega per formare un nuovo governo particolarmente sbilanciato a destra.

La coalizione tradizionale di centrodestra, Alleanza democratica, guidata da Luiso Montenegro, ha ottenuto il 29% dei consensi, superando di circa un punto percentuale gli storici rivali del Partito Socialista di Petro Nuno Santos, la sinistra portoghese, ferma al 28,7%. Proprio il Ps sta governando il Portogallo con il Presidente António Costa, che quindi adesso verrà sostituito da un nuovo premier di destra. Tra AD e Chega, la destra nel Paese ha ottenuto il 47,7%.

Tra le forze minori, i liberali di Iniciativa Liberal hanno ottenuto il 4,9% dei consensi mentre la sinistra radicale di “Blocco di sinistra” ha ottenuto il 4,3% e il Partito comunista Portoghese s’è fermato al 3,1%.

L’affluenza alle urne in Portogallo alle ore 17 era del 51,9%, un dato superiore a quello del 2019 (48,8%) e del 2022 (51,4%). Per tutta la giornata, i politici hanno ripetutamente invitato i cittadini a recarsi alle urne per esercitare il loro diritto di voto in un Paese in cui l’affluenza non è solitamente elevata.

Ancora prematuro conoscere l’esatta ripartizione dei 230 seggi del parlamento portoghese, ma appare evidente che l’unico governo possibile sia un governo di destra nato da un’alleanza tra la coalizione tradizionale (AD) e Chega.

Commentando i risultati proprio André Ventura, leader di Chega, ha dichiarato che “si tratta di un risultato storico” per il suo partito e per la destra, a dimostrazione che i portoghesi “vogliono un governo AD e Chega“. “Chega potrebbe arrivare stasera ad avere più del 20% dei voti. È un risultato assolutamente storico“, ha detto Ventura, dicendosi “disponibile a costruire un governo in Portogallo“. “I portoghesi hanno detto chiaramente di volere un governo bipartitico: Chega e Ad“, ha aggiunto.

Ventura, appena arrivato all’hotel di Lisbona dove è riunito il suo partito, ha detto che “è finito il bipartitismo in Portogallo”. Nonostante le resistenze della coalizione di centrodestra Alleanza Democratica (AD), data ora come vincitrice, a formare un governo con Chega, Ventura ha ribadito che “ci sarà una salda maggioranza di destra”. “AD ha chiesto la maggioranza, i portoghesi hanno detto che questa maggioranza appartiene ad AD e Chega“, ha aggiunto Ventura.

“Congratulazioni ai nostri vicini e amici portoghesi. Congratulazioni Andre Ventura per questo grande risultato“. Lo scrive su X Santiago Abascal, leader del partito di destra spagnolo Vox, congratulandosi per il risultato del partito portoghese Chega che ha raddoppiato i propri voti alle elezioni di oggi.

Anche Matteo Salvini si è complimentato con il leader portoghese Ventura “per il successo di Chega alle elezioni“. “Risultato straordinario, soli contro tutti” ha sottolineato il segretario della Lega, tramite una nota del partito.

