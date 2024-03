Amministrative Alto Jonio Cosentino, Trebisacce punta su Spatola

StrettoWeb

La gara ai candidati per le amministrative 2024 diventa sempre più concreta: particolare la situazione di Trebisacce, paese dell’alto jonio cosentino il quale, dopo l’ennesimo commissariamento, si dirige verso una guida più sicura – si spera. Ecco allora che spuntano i primi nomi: il circolo PD schiera Remo Antonio Spatola, come si evince dal comunicato. “L’assemblea, dopo un ampia ed articolata discussione riguardante le imminenti elezioni europee e le elezioni amministrative (…) ha indicato il segretario del circolo architetto Remo Antonio Spatola quale candidato a sindaco del Partito Democratico di Trebisacce per le prossime elezioni amministrative”.

“Nella motivazione della candidatura del segretario, gli iscritti hanno ricordato la storia politica ed amministrativa ed i ruoli importanti ricoperti dal segretario in questi anni, rimarcando che la conoscenza amministrativa e l’esperienza politica sono dei grandi valori di cui egli è portatore e depositario. L’assemblea ha ancora ribadito che Trebisacce ha finalmente bisogno di una guida sicura ed esperta che possa riportare a Trebisacce un clima di confronto politico sereno per costruire, finalmente, una Trebisacce più democratica e partecipativa alla vita attiva della comunità”.

“Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, il Partito Democratico di Trebisacce sarà impegnato ad incontrare altri soggetti politici e del mondo dell’associazionismo e del volontariato. Saremo impegnati a costruire una coalizione capace di competere con successo al prossimo appuntamento elettorale. Siamo consapevoli di poter svolgere un grande ruolo di guida politica per riportare Trebisacce agli antichi splendori”.

