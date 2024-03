Allerta Meteo, violentissima sciroccata in arrivo: caldo anomalo, sabbia del Sahara e vento impetuoso

StrettoWeb

Un altro weekend di tempesta: scatta l’allerta meteo in Calabria e Sicilia. Stavolta sarà lo scirocco a dominare la scena: sta già soffiando in modo debole o moderato, ma nelle prossime ore si rinforzerà diventando impetuoso già da sabato sera. Poi sarà una notte terribile e una giornata di domenica di maltempo estremo: il vento proveniente da Sud e Sud/Est supererà i 100km/h su tutta la Sicilia tirrenica, nello Stretto di Messina e in buona parte della Calabria. Il mare andrà in tempesta con forti mareggiate sul litorale jonico.

Il forte vento potrà provocare danni e disagi; a rischio tutti i collegamenti marittimi non solo per le isole minori, ma anche nello Stretto di Messina: la Sicilia rischia di rimanere completamente isolata, almeno via terra, per circa 12-18 ore. Ma anche gli aerei faranno fatica ad atterrare, in modo particolare a Palermo. Il forte vento determinerà gravi danni sradicando alberi e facendo crollare rami: massima attenzione.

Le temperature saranno in forte aumento, soprattutto lungo la costa tirrenica dove già oggi Capo d’Orlando, Milazzo, Pace del Mela e Gioiosa Marea hanno raggiunto i +21°C, Falcone e Piraino addirittura i +22°C. Domani nel messinese tirrenico avremo temperature di +26°C, mentre sul versante jonico farà più fresco per l’aria umida portata dallo scirocco che soffierà sul mare.

L’atmosfera si riempirà di ingenti quantità di sabbia proveniente dal Sahara. Questa situazione si concluderà domenica sera con l’arrivo del fronte freddo della perturbazione che dopo le 19:00 provocherà, in serata, forti piogge e temporali. Le temperature diminuiranno, lo scirocco finirà, l’atmosfera si ripulirà e lunedì sarà tutta un’altra storia: aria limpida, clima più fresco (ma comunque non freddo), tempesta finita con ampie schiarite.

