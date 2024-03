Allerta Meteo, forte vento e tanta sabbia del Sahara: è una Pasqua di maltempo. E Pasquetta sarà peggio

StrettoWeb

Qualcuno non ci credeva. Si affidava alle APP automatiche degli smartphone che davano sole pieno con +28°C. E invece il tempo è brutto, il cielo è coperto, c’è forte vento, fa fresco, in alcuni casi anche freddo. E’ una Pasqua di maltempo e domani, nel giorno di Pasquetta, sarà ancora peggio. E’ tutta colpa dello scirocco, che soffia impetuoso e determina condizioni meteo dettate dagli effetti del vento sull’orografia del territorio.

Fa caldo, sì, ma solo dove il vento scende dalle montagne e attiva l’effetto favonio: l’aria si riscalda per il vento di caduta dai rilievi. Per questo motivo a Cosenza, caso unico in tutta la Calabria, ci sono +28°C. E sulla costa tirrenica siciliana fa caldo con gli attuali +27°C a Palermo, Santo Stefano di Camastra e Altavilla Milicia, in Sicilia. Si tratta, però, di casi estremamente localizzati alle aree esposte – appunto – all’effetto favonio. Fa molto più fresco nelle zone esposte al mar Jonio, dove il vento di scirocco soffia dal mare e rende l’aria fresca e umida: a Catania e Messina, infatti, la temperatura non supera i +18°C. A Catanzaro abbiamo addirittura +16°C. Fa decisamente fresco anche a Crotone, Reggio Calabria e Siracusa: lo scirocco, infatti, determina grandi sbalzi locali in base agli effetti del vento sull’orografia del territorio.

Domani, nel giorno di Pasquetta, lunedì 1 aprile, il tempo rimarrà analogo a quello di ieri e oggi in mattinata. Poi, però, cambierà bruscamente nel corso del pomeriggio: lo scirocco sarà sostituito da un impetuoso maestrale che entrerà nel primo pomeriggio sulla Sicilia occidentale, nel tardo pomeriggio e in serata su Sicilia orientale e Calabria, soffiando in modo davvero molto forte (oltre 80km/h) nello Stretto di Messina. Il maestrale determinerà un brusco calo delle temperature, che poi martedì 2 saranno decisamente più fresche (anche perchè continuerà il forte vento settentrionale), ma anche una ripulita generale dell’aria: spazzerà via la sabbia e la polvere del Sahara, ripristinerà condizioni limpide con ottima visibilità, e rasserenerà il cielo. Paradossalmente, il tempo migliorerà anche se avremo nubi sparse e qualche debole pioggia nel basso Tirreno. Tornerò, però, a vedersi l’azzurro del cielo. Pasquetta, però, sarà ormai finita e anche quest’anno le festività pasquali saranno state caratterizzate da condizioni meteo tutt’altro che gradevoli.

