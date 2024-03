Allerta Meteo, un barlume d’inverno: forte maltempo tra stasera e domani, neve solo ad alta quota

StrettoWeb

Un barlume d’inverno in Calabria e Sicilia: come ampiamente previsto nei bollettini meteo delle scorse ore, stamani il Sud Italia s’è svegliato in pieno inverno per la prima volta in stagione. Forti piogge hanno colpito gran parte di Calabria e Sicilia: a Messina sono caduti 17mm di pioggia, a Reggio Calabria 8mm, ma soprattutto la temperatura è crollata a +8°C intorno alle ore 08:00 del mattino dopo che a mezzanotte c’erano ancora +15°C in riva allo Stretto con il forte scirocco che aveva soffiato intenso per tutta la giornata di ieri.

Insieme alla pioggia è caduta tanta sabbia del Sahara che era sospesa nell’atmosfera: l’aveva trasportata lo scirocco delle scorse ore. Il calo termico è stato notevole, di ben 7°C in un paio d’ore nel corso della notte, e infatti è arrivata la prima neve della stagione – ampiamente annunciata – nelle principali località montane intorno allo Stretto, come Gambarie in Aspromonte e Floresta sui Nebrodi.

Tuttavia la neve è poca, ed è già in fase di scioglimento. Nelle prossime ore continuerà il maltempo, anzi si intensificherà con forti piogge e temporali, ma le temperature aumenteranno lievemente portando la quota neve dapprima a 1.300 metri (stamani era scesa fino ai 1.100 metri), poi – nella notte e nella giornata di domani – soltanto oltre i 1.500 metri. Da Gambarie a Floresta, quindi, sarà di nuovo pioggia: la neve si scioglierà totalmente e rimarrà – seppur abbondante – soltanto ad alta quota, sulle vette più alte dei rilievi.

Il maltempo delle prossime ore sarà molto intenso con piogge a dirotto e forti temporali, soprattutto la prossima notte e domattina. Nelle zone tirreniche avremo veri e propri nubifragi che potranno provocare frane e allagamenti: massima attenzione agli spostamenti.

