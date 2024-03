Allerta Meteo, ancora maltempo: nubifragi nel basso Tirreno, Messina la più colpita

StrettoWeb

Ennesima giornata di maltempo oggi nello Stretto di Messina e su buona parte di Calabria e Sicilia, in modo particolare nel basso Tirreno. Messina è la città più colpita, con 50mm caduti dalla scorsa notte lì dove le correnti umide provenienti dal Tirreno si scontrano con i Peloritani. Forti piogge anche nell’altra sponda dello Stretto, dove a Reggio sono caduti 20mm in centro e oltre 40mm sulle colline della città. Le temperature sono in aumento: la quota neve è salita a 1.300/1.400 metri di altitudine, a Gambarie piove mista a nevischio ma soltanto oltre i 1.500 metri ci sono accumuli nevosi (localmente abbondanti).

Il maltempo persisterà anche nelle prossime ore. Nella serata di oggi avremo ulteriori piogge, localmente molto forti, nel messinese tirrenico; domani invece il maltempo si sposterà maggiormente sullo Stretto di Messina (nella notte e all’alba) e poi in provincia di Reggio Calabria, tra l’Aspromonte e la piana di Gioia Tauro, per tutto il corso della giornata. Le temperature saranno in ulteriore aumento con quota neve sempre più elevata.

Instabilità persistente anche giovedì 7 marzo, mentre la situazione cambierà nel weekend e in modo particolare sabato 9 e domenica 10 con ampie schiarite e temperature in forte aumento. Sarà un fine settimana primaverile.

