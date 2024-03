Alla finale dei Campionati italiani di Astronomia anche l’IC “Giovanni XXIII” di Villa San Giovanni

StrettoWeb

L’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Villa San Giovanni sarà presente alla finale dei Campionati italiani di astronomia.

Grande risultato per l‘Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Villa San Giovanni guidato dalla Dirigente dott.ssa Luisa Ottanà: gli allievi Piacentino Danilo e Tropepe Francesca della classe 3^C della scuola secondaria di I grado “R. Caminiti”, superando una prova molto impegnativa, si sono qualificati per la Finale Nazionale

Diverse, e complesse, le fasi che i partecipanti hanno dovuto superare per poter accedere alla Finale Nazionale in programma al Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria dal 16 al 18 aprile 2024. “L’ammissione alla finale – sottolinea la dirigente Ottanà – è per noi grande motivo di orgoglio. Siamo pertanto molto fieri che questi studenti rappresenteranno il nostro istituto in questo importante appuntamento annuale”. I finalisti si sono dovuti confrontare con coetanei ammessi su scala nazionale, provenienti da scuole distribuite su tutto il territorio italiano.

Alla fine della prova, i cinque studenti della categoria Junior 1, insieme agli altri della categoria maggiori Junior 2, Senior e Master, che avranno conseguito i punteggi migliori, saranno proclamati vincitori dei XXII Campionati di Astronomia.

La Finale Nazionale consisterà in una prova teorica (risoluzione di problemi di astronomia, astrofisica, cosmologia e fisica moderna) ed una prova pratica (analisi di dati astronomici). Ai diciotto vincitori complessivi sarà assegnata la medaglia “Margherita Hack” per l’edizione 2024 della manifestazione.

“La dirigente, gli insegnanti, i compagni di classe e tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” faranno il tifo per Danilo e Francesca. Complimenti per il meritatissimo risultato ottenuto ed un grande in bocca al lupo per le finali Nazionali. Forza ragazzi, siamo tutti con voi!!!“, si legge in una nota.

