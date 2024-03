Al Polo del Bergamotto di Reggio Calabria “Donne da emulare”

StrettoWeb

Il Polo del Bergamotto di Reggio Calabria (il quale rappresenta le associazioni: Accademia Internazionale del Bergamotto – Confraternita del Bergamotto e del Cibo di Reggio Calabria – Museo Nazionale del Bergamotto Reggio Calabria – Confraternita della Frittola Reggina 2019) ha organizzato una importante iniziativa denominata

“Donne da emulare” svoltasi presso il Museo Nazionale del Bergamotto, un evento curato dalla BergaModel Fashion Academy, condotto da Eva Giumbo di RTV.

Il programma dell’evento è stato affidato dal Polo del Bergamotto alla presidente della Bergamodel Fashion Academy Tatiana Potapova e al direttore artistico Pino Causini, quest’ultimo, noto in Città per l’organizzazione di numerosi e importanti eventi.

Hanno sfilato per l’occasione le socie della BergaModel, definite “Le belle senza tempo“, le quali si sono distinte per eleganza e simpatia. A seguire una piacevole sfilata delle giovani “ragazze di BergaModel Fashion Academy”, con gli abiti di Enrico Bonavoglia, Azienda Leader nel settore Alta Moda, per la prima volta presente sulle passerelle in Calabria. Inoltre le modelle hanno fatto sfoggio dei preziosi di “Laura Bijoux” Azienda emergente nel mondo della bigiotteria di alta classe.

Il tutto è stato anche possibile grazie alla importante assistenza della SERVICE360RC, la quale ha curato la sicurezza e il monitoraggio in tempo reale dei locali, vista la presenza di preziosi.

Ospite d’onore Yerke Zhumasseit, soprano di fama europea del Teatro Opera Astana, la quale, con la sua potente voce, ha ottenuto numerosi applausi e tantissimi consensi da parte del numeroso pubblico presente. A seguire, sono stati assegnati i riconoscimenti alle

“Donne da emulare”, per le quali è stata organizzata la serata.

Riconoscimento alla giornalista Cristina Cortese per il giornalismo. MOTIVAZIONE : Per aver contribuito fattivamente, attraverso i suoi articoli, confortati da tanta professionalità, impegno, competenza e dedizione, ad affermare a livello nazionale, che il Bergamotto è solo quello di Reggio Calabria, ed è una cultura, un modo di vivere, una scienza e un fattore economico rilevante per tutta la Calabria.

per il giornalismo. : Per aver contribuito fattivamente, attraverso i suoi articoli, confortati da tanta professionalità, impegno, competenza e dedizione, ad affermare a livello nazionale, che il Bergamotto è solo quello di Reggio Calabria, ed è una cultura, un modo di vivere, una scienza e un fattore economico rilevante per tutta la Calabria. Riconoscimento alla imprenditrice Ida Nicolò per l’alta Moda. MOTIVAZIONE : Per aver contribuito, con tanta professionalità, impegno, competenza e dedizione, ad affermare, per decenni, che a Reggio Calabria la moda di qualità era presente, essendo anche un fattore economico importante.

per l’alta Moda. : Per aver contribuito, con tanta professionalità, impegno, competenza e dedizione, ad affermare, per decenni, che a Reggio Calabria la moda di qualità era presente, essendo anche un fattore economico importante. Riconoscimento alla imprenditrice Susanna Quattrone per l’imprenditoria femminile. MOTIVAZIONE : Grazie alle sue qualità umane, manageriali, e al ruolo ricoperto di presidente regionale CONFAPI DONNA, ha saputo affermare che, con le sue azioni meritorie, in Calabria essere imprenditrice Donna è un fattore trainante per un migliore sviluppo sociale, economico e innovativo dell’imprenditoria in generale.

per l’imprenditoria femminile. : Grazie alle sue qualità umane, manageriali, e al ruolo ricoperto di presidente regionale CONFAPI DONNA, ha saputo affermare che, con le sue azioni meritorie, in Calabria essere imprenditrice Donna è un fattore trainante per un migliore sviluppo sociale, economico e innovativo dell’imprenditoria in generale. Riconoscimento alla dottoressa Bruna Siviglia per la Legalità. MOTIVAZIONE: Per aver contribuito, con la sua costante e importante opera meritoria, alla divulgazione della Cultura della Legalità nel territorio reggino e non solo, con particolare attenzione a coloro che della legalità e dell’onestà ne hanno fatto una ragione di vita.

La serata si è conclusa con una degustazione curata dalla Confraternita del Bergamotto e del Cibo di Reggio Calabria; l’Iniziativa è stata realizzata a sostegno del Museo del Bergamotto di Reggio Calabria.

