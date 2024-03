Ugl Agrolimentare, a Bova l’assemblea dei lavoratori forestali

StrettoWeb

Ad iniziativa della Ugl Agroalimentare si è svolta, presso il campo sportivo del comune di Bova, una partecipata assemblea di lavoratori forestali di Bova e Roghudi. La riunione ha visto la partecipazione di Guido Castellani, segretario UGL, Pasquale Autelitano, dirigente, e Leo Favasuli, rappresentante zonale.

Durante l’incontro sono stati discussi vari temi che interessano i lavoratori e l’azienda regionale Calabria Verde. Particolare attenzione è stata dedicata alla specifica tematica del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) dei lavoratori, che recenti comunicazioni aziendali vorrebbero limitare alla decorrenza dal 2014, con grave danno per i tanti lavoratori che già dagli anni 80 sono in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La Ugl ha ribadito la massima attenzione in merito e la vicinanza ai lavoratori, che non possono rischiare di vedersi negata la corretta e dovuta erogazione del TFR per oscure decisioni illegittime.

I lavoratori hanno inoltre evidenziato notevole disagio per la situazione derivante dai buchi previdenziali contributivi pregressi, che graverebbe sull’importo futuro delle pensioni, e la volontà dell’Azienda di reinterpretare in modo penalizzante le norme contrattuali relative all’indennità chilometrica. Altre preoccupazioni riguardano la carente organizzazione del lavoro e l’insufficiente riconoscimento del lavoro straordinario e festivo svolto nel servizio A.I.B. 2023 da parte dell’azienda. Il Segretario Guido Castellani, ha assicurato il sostegno e l’impegno dell’Ugl Agroalimentare nel sostenere le richieste dei lavoratori, che si vedono compressi, con interpretazioni arbitrarie e fuorvianti, dei diritti legittimi derivanti da norme legali e contrattuali, come le posizioni contributive presso l’INPS e gli accantonamenti TFR.

L’Ugl intende inoltre richiedere l’apertura di tavoli di confronto specifici con l’Azienda Calabria Verde e la Regione Calabria, che agisce come organo di controllo dell’ente strumentale.

La Ugl Agroalimentare Calabria si impegna a proteggere e promuovere il lavoro forestale, attraverso il pieno rispetto delle normative vigenti. L’organizzazione sostiene la necessità di valorizzare il prezioso lavoro svolto dai lavoratori forestali e di promuovere un ricambio generazionale, accompagnato dall’introduzione di metodologie lavorative innovative.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.