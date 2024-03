Gli agricoltori non si fermano: trattori assediano Bruxelles | FOTO

StrettoWeb

Gli agricoltori non si fermano: il clamore intorno ai trattori che stanno continuando a sfilare nelle principali città europee non si è spento. La protesta, nuovamente, arriva fino a Bruxelles, la capitale belga sede del Parlamento Europeo: già nella serata di ieri, i 300 trattori attesi hanno cominciato ad invadere le strade della città. L’obiettivo è far sentire la propria voce nel giorno in cui, in Parlamento, si riunisce il Consiglio Agricoltura e Pesca.

I trattori hanno già bloccato diverse strade e comportato la sospensione di alcuni tratti dei trasporti pubblici. I manifestanti si sono riuniti anche in Place du Luxembourg dove hanno dato vita ad alcuni tafferugli appiccando dei roghi con balle di copertoni e fieno. I trattori sono invece incolonnati in Rue de la Loi, principale arteria del Quartiere Europeo.

