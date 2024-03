Abruzzo, Meloni: “grande orgoglio la riconferma di Marsilio”

StrettoWeb

“Marco Marsilio è il primo presidente nella storia dell’Abruzzo ad essere riconfermato dagli elettori per un secondo mandato. Ed è per noi motivo di grande orgoglio che i cittadini abruzzesi abbiano voluto continuare a dargli fiducia, e con lui a dare fiducia al centrodestra, che si conferma maggioritario“. Lo scrive sui social Giorgia Meloni, presidente del Consiglio e leader di FdI.

“È una fiducia che, come sempre, non tradiremo. Continueremo a lavorare per restituire all’Abruzzo e all’Italia il posto che meritano. Grazie!“, conclude Giorgia Meloni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.