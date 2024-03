Abruzzo, Meloni: “il centrodestra è insieme per scelta non per interesse” | FOTO

StrettoWeb

“I risultati in Abruzzo sono frutto della nostra compattezza. Poi c’è la realtà che raccontano i giornali di sinistra, frutto dei loro sogni notturni. Siamo insieme per scelta e non per interesse. Oggi il centrodestra compie trent’anni e siamo insieme. Abbiamo le nostre sfumature ma sappiamo quale Italia vogliamo costruire”.

E’ quanto ha detto il premier Giorgia Meloni nel suo intervento nel comizio del centrodestra a Pescara. “Non potete immaginare – ha spiegato – quanto per me sia importante ogni tanto tornare qui per riprendere dalla piazza la benzina di cui ho bisogno per andare avanti. Piove tanto e non farò l’intervento che avevo in testa. Confesso che siamo saliti per fare la foto perché qui non siamo sicuri che il tempo terrà.

“Voglio dire solo una cosa. Tutte le volte che vengo a Pescara e salgo sul palco piove. L’ultima volta che è successo, però, poi sono diventata presidente del Consiglio. Se piove tutto sommato non sarà una cattiva cosa. Vi voglio bene”, conclude Meloni.

