Abruzzo, Donzelli: “i cittadini non vorranno tornare indietro”

“Con Marsilio la Regione ha fatto passi in avanti, erano decenni che non cresceva così. Vedo che la sinistra critica tanto la sanità, però c’è D’Alfonso, il vero candidato, perché dietro D’Amico c’è D’Alfonso, che è scappato per i danni fatti alla sanità. I risultati ci sono, i cittadini non vorranno tornare indietro. Abbiamo molto rispetto del parere degli elettori. Ogni voto è il momento della verifica: abbiamo governato bene e siamo sereni che gli elettori ce lo riconosceranno“. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli arrivando a piazza Salotto a Pescara, dove sta seguendo in prima persona gli ultimi dettagli organizzativi del comizio unitario del centrodestra previsto a partire dalle 18 con la presenza di tutti i leader nazionali della coalizione.

A chi chiedeva se il voto in Abruzzo fosse un “mini-referendum” per Meloni, Donzelli ha risposto: “tutte le volte raccontate queste cose come la battaglia finale, ma per noi è semplicemente la conferma del buon governo in regione Abruzzo. Non stiamo facendo battaglie di altro genere. Anche in questa regione non c’è mai stata la conferma della coalizione uscente, c’è sempre stata alternanza. Ci presentiamo a questa verifica col senso di responsabilità e con la volontà di essere la prima coalizione nella storia dell’Abruzzo che ha governato e che si riconferma. Non ci sono fortini o roccaforti da espugnare, ma cittadini da rispettare”.

