Abruzzo, Caruso: “Forza Italia determinante per coalizione”

“La riconferma del Presidente Marsilio è la conferma dell’apprezzamento degli elettori per il buon lavoro svolto in questi anni dal centrodestra alla guida dell’Abruzzo. Ed è anche la conferma del fatto che il buongoverno non si sconfigge con le accozzaglie elettorali, come ha tentato di fare il cosiddetto campo largo egemonizzato dal PD”, è quanto afferma Caruso.

“Al successo del centrodestra ha contribuito in modo decisivo Forza Italia, che si attesta al 13% ed è il secondo partito della coalizione. Un risultato importante, frutto del lavoro svolto sul territorio e della credibilità nazionale del partito, che sotto la guida del segretario Tajani è sempre più il riferimento di tutti i moderati e liberali. Un risultato che ancora una volta ci sprona a proseguire, anche in Sicilia, il nostro lavoro quotidiano col Presidente e il Governo Schifani per il rilancio della Sicilia e per il benessere dei Siciliani”, conclude Caruso.

