A Villa San Giovanni l’evento di ANMIL “Progettare nel sociale”

StrettoWeb

Giovedì 21 marzo 2024, a partire dalle ore 9.30, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, ANMIL territoriale insieme alla Fondazione ANMIL ‘Sosteniamoli subito’ hanno organizzato l’evento “Progettare nel sociale. La cultura della sicurezza come contributo essenziale della modernizzazione intellettuale, culturale e civile dei giovani” nell’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica di Villa San Giovanni (RC).

I lavori – incentrati sulla diffusione della cultura delle sicurezze nelle scuole – saranno aperti dal Dirigente Scolastico, Dott.ssa Graziella Ramondino e per l’ANMIL parteciperà il Presidente territoriale di Reggio Calabria, nonché Presidente della Fondazione ANMIL ‘Sosteniamoli subito’, Francesco Costantino.

Interverranno inoltre: la Presidente del Consiglio Comunale di Villa San Giovanni con delega a Rapporti con le Istituzioni, Istruzione, Cultura, Politiche educative, Dott.ssa Caterina Trecroci; per l’Asp Sede di Reggio Calabria, Dott.ssa Lucia Di Furia; il Presidente del Co.co. pro Sede di Reggio Calabria, Dott. Fabio Giubilo; il Direttore INAIL di Reggio Calabria, Dott. Luca Pantusa; per la Protezione Civile di Reggio Calabria, il Dott. Luigi Mollica e per il Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, Ing. Antonio Casella.

Chiuderà i lavori il Responsabile Sicurezza, Prof. Maurizio Monteleone.

Hanno collaborato all’iniziativa: il Comune di Villa San Giovanni; l’Istituto Professionale Industria Artigianato di Villa San Giovanni; la Protezione Civile; il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; INAIL; ANMIL Pro; il Servizio Sanitario Regionale e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.