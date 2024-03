A Villa San Giovanni concorso “In ricordo della maestra Rachele Cancellieri Lazzaro”

StrettoWeb

L’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Villa San Giovanni ha dato vita ad un concorso “In ricordo della maestra Rachele Cancellieri Lazzaro“, destinato alle classi quinte della Scuola Primaria. Lo scopo del concorso è stato quello di far riflettere i giovani alunni, ricercando modelli femminili della Comunità di appartenenze e in particolare richiamando l’attenzione sulla figura della maestra Rachele Cancellieri Lazzaro, “donna di notevole impegno civile, una donna impegnata in politica al servizio della nostra Scuola primaria del nostro territorio negli anni successivi al dopoguerra, con un’attività costante e instancabile presso istituzioni civili e associazioni“.

L’iniziativa oltreché dai familiari, è stata promossa dalle associazioni “Conferenza Rachele Cancellieri Lazzaro” della Società di San Vincenzo De Paoli e dal Centro italiano Femminile (CIF) di Villa San Giovanni.

Il bando prevedeva l’assegnazione di tre premi (borsa di studio):

1° premio – Mauro Chiara VA Pezzo;

VA Pezzo; 2° premio – Conti Giovanni VA Cannitello;

VA Cannitello; 3° premio – Scappatura Veronica VA Centro.

Di seguito l’elaborato vincitore e il curriculum di Rachele Cancellieri Lazzaro.

