A Reggio Calabria “L’isola di Pasqua”: un pomeriggio per grandi e piccini

A Pasqua trasforma la tua tavola in un meraviglioso racconto di solidarietà e speranza! Da quest’idea nasce “L’isola di Pasqua”, un’iniziativa promossa dall’Associazione Pandora da cui prende vita il progetto Corredino Sospeso in collaborazione con i professionisti dell’isola felice e L’Oasi del Fiore. Sabato 16 marzo dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso l’isola felice in via S. Lucia 37/A a Reggio Calabria, adulti e bambini potranno trascorrere un pomeriggio in spensieratezza grazie a molteplici servizi gratuiti:

attività di animazione per i bambini;

la tavola di Pasqua: idee per apparecchiarla e decorarla! La mise en place perfetta durante le occasioni speciali;

“dillo con un fiore”: scegliere il fiore o la pianta perfetta per ogni occasione ed evento;

la festa e le attività a misura di bambini.

Non mancherà la merenda per tutti!

E per finire e immortalare questo meraviglioso pomeriggio: uno scatto solidale con il Coniglio nell’angolo shooting allestito per Pasqua. Sarà l’occasione anche per scoprire i pensieri solidali e l’armadio delle cerimonie di Corredino Sospeso.

Per informazioni e prenotazioni scrivici su WhatsApp al 327 3214562.

