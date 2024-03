A Reggio Calabria l’evento “Essere Rotariani Oggi”

StrettoWeb

Il Rotary è vivere l’esistenza con passione, con pazienza, con impegno gratuito che ricerchi il bene comune per la crescita e la convivenza pacifica, privi di ogni rigidezza ideologica. A Reggio Calabria, nella sala convegni di Terrazze Le Rose, ha avuto luogo il caminetto del Rotary club Reggio Calabria Est che ha visto Francesco Milazzo, PDG Distretto 2110, docente nell’Università di Catania, illustrare il tema: “Essere Rotariani Oggi”.

Alla presenza delle autorità rotariane, Pasquale Giovine (Assistente del Governatore), Alfredo Focà (PDG), Maria Pia Porcino (Governatore eletto), Dino De Marco (Governatore nominato), nonché gli ospiti e i soci del club, Francesco Milazzo ha esordito: “Il rotariano di oggi deve essere tale come lo sarebbe stato ieri e come lo sarebbe domani, al netto però di quella che possiamo chiamare la “variabile-tempo”, nel senso che il tempo (inteso come sommatoria dei suoi contenuti sociali, culturali, politici, ideologici, religiosi) di oggi non è quello di ieri e neppure quello di domani. Una cosa pertanto da queste considerazioni emerge con forza e cioè che l’ideal-tipo di rotariano resta sempre lo stesso, almeno nel suo rapporto con le regole che egli è chiamato a osservare e con il contesto associativo nel quale è destinato a operare, e che a cambiare sono piuttosto i tempi fin quando, insieme ad essi, non dovessero mutare pure le regole e il quadro associativo cui sono pertinenti. Essere rotariani oggi all’insegna di maniche arrotolate e mani imbrattate per il servizio svolto. Scaturiscono così chiari i contrassegni del leader: integrità, coraggio, capacità di ascoltare, la capacità di ispirare ed entusiasmare, creatività e risolutezza, senso della continuità da un anno all’altro”.

Serata speciale per Rotary. Affiliato e spillato Attilio Tuscano, medico ginecologo, eccellenza della medicina, figlio di questa Terra, che ufficialmente entra a far parte della famiglia rotariana, Pronto ad attuare i progetti concordati per prevenire e curare malattie che potrebbero non essere clementi nella vita di ognuno.

Francesco Milazzo, leader-formatore all’assemblea del Rotary International a Orlando/Florida 2023, ha incantato la platea, conquistando, in amicizia, stima e simpatia. Per il valore dimostrato nel suo percorso rotariano di cinquant’anni è stato nominato socio onorario del Rotary club Reggio Calabria Est.

“Senza educazione nessuno riesce ad amare gli ideali più del proprio tornaconto. Senza cultura sussiste la fine di una civiltà – ha affermato il Presidente del club Cosimo Sframeli – E in questa terra dove non si vorrebbe ci fossero i santi, noi aspiriamo alla santità“.

