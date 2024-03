A Reggio Calabria la presentazione del libro “Io e Brizio”

StrettoWeb

Martedì 5 marzo alle ore 18:00, il Gruppo Xiphias – Associazione di Sviluppo Culturale, ospiterà nell’“Artè Letterari”, l’autore Filippo Ambroggio presso la sede dell’Associazione BCM Bottega di Cultura Metapolitica, sita in via Giuseppe Benassai n. 3 a Reggio Calabria, per presentare il suo ultimo romanzo “Io e Brizio”, in omaggio a Fabrizio De Andrè.

All’evento interverranno, la presidente del Gruppo Xiphias, Antonella Postorino, che dialogherà con l’autore, il vicepresidente Antonio Zuccarello e i membri del Direttivo Xiphias, Roberto Musco e Ernesto Siclari. A conclusione dell’evento, le due associazioni offriranno agli ospiti presenti un piccolo rinfresco.

