A Reggio Calabria la 3ª edizione di Pramana Asian Film Festival

La 3ª edizione di Pramana Asian Film Festival si terrà dal 27 al 29 marzo 2024 al Cine Teatro Metropolitano di Reggio Calabria, con tre serate di proiezioni e approfondimenti dedicati al cinema e alla cultura orientale. L’inizio delle proiezioni è alle ore 17:30 l’ingresso è libero. Tutti i film saranno mostrati in lingua originale con sottotitoli in italiano. Il programma include 15 cortometraggi e 3 lungometraggi provenienti da Afghanistan, Azerbaijan, Cina, Corea del Sud, Giappone, Iran, Nepal, Palestina, Singapore, Taiwan e Turchia. Tra le opere selezionate sono presenti 5 anteprime nazionali, 5 anteprime europee e un’anteprima mondiale.

Anche quest’anno, il festival vuole confermare la sua missione di promozione culturale di cinematografie poco conosciute e rappresentate, lavorando ad una selezione di film scelti in base

all’originalità, alla qualità, alla capacità di mostrare e raccontare un aspetto rilevante della loro cultura. Saranno presentate opere drammatiche, commedie, documentari, di animazione e sperimentali,

che toccheranno temi diversi e rilevanti per il mondo contemporaneo: in particolare, il documentario Lyd, presentato l’ultima sera, affronterà la questione israelo-palestinese attraverso la storia di una città e le testimonianze dei suoi abitanti.

“Parlare di attualità attraverso il cinema è da sempre uno dei nostri obiettivi.” commenta Simone Colistra, direttore artistico del Festival. “I film che condivideremo con il pubblico sono testimonianza diretta delle visioni, delle paure e delle speranze di registi provenienti da paesi

diversi, ma con cui possiamo relazionarci ed empatizzare. Abbiamo composto una selezione di opere in grado di divertire, di intrattenere, ma anche di farci riflettere e metterci in discussione”. Quest’anno, il vincitore della categoria Miglior Cortometraggio Asiatico si aggiudicherà una borsa di studio completa per partecipare alla residenza artistica “Kino Guarimba”, organizzata dall’Organizzazione La Guarimba in Calabria. Il festival è un progetto ideato e organizzato indipendentemente dall’Associazione Culturale Pramana, formatasi a Reggio Calabria nel 2021 con la missione di generare un impatto positivo sul territorio attraverso la promozione delle arti e della cultura.

La programmazione è stata curata da Federica Buccheri, Simone Colistra, Giorgia Megliola dall’Italia, ed Haejee Park dalla Corea del Sud. Il poster ufficiale è stato disegnato dall’architetta e illustratrice grafica reggina Giada Puccinelli.

Per maggiori informazioni sull’evento: https://www.pramana.it/paff/.

