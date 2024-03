A Reggio Calabria il seminario “Il mercato del lavoro in Italia prima e dopo il Covid”

StrettoWeb

Il 19 marzo 2024 alle ore 10:30 il seminario sul Mercato del lavoro in Italia prima e dopo il Covid. Il Decisions_LAB nell’ambito delle attività di didattica della ricerca previste per l’anno accademico in corso, ha organizzato il Seminario multidisciplinare che vedrà come Relatore invitato il Prof Pasquale Tridico (già Presidente dell’INPS dal 2019 al 2023) Ordinario di Politica Economica presso l’Università di Roma Tre.

Il tema trattato dal prestigioso Relatore avrà un successivo momento di approfondimento con tre interventi programmati di Marcella Scrimitore, Ordinario di Economia politica, Giorgio Fontana, Ordinario di Diritto del Lavoro e Massimo Finocchiaro Castro Ordinario di Scienze delle Finanze, apprezzati Docenti del Dipartimento di Giurisprudenza Economia e Scienze Umane diretto dal Prof Daniele Cananzi. Il Seminario sarà introdotto e moderato dal Prof Massimiliano Ferrara Ordinario di Matematica per l’economia e Direttore del Laboratorio Decisions_LAB e vedrà l’indirizzo di saluto e di benvenuto all’autorevole ospite del Magnifico Rettore Giuseppe Zimbalatti.

La Comunità accademica è invitata a partecipare.

