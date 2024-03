A Reggio Calabria il convegno nazionale contro le guerre

StrettoWeb

Venerdì 22 marzo 2024 si svolgerà a Reggio Calabria il Convegno Nazionale sul tema dal RIPUDIO DELLA GUERRA alla ELIMINAZIONE DELLE GUERRE programmato dal COORDINAMENTO REGGINO METROPOLITANO CONTRO TUTTE LE GUERRE per rispondere alla questione fondamentale che oggi si pone, in maniera più urgente e drammatica, ai cittadini di tutto il mondo: come risolvere il problema della eliminazione delle guerre dalla storia dell’umanità, finora permanentemente segnata dai conflitti militari.

L’appello del COORDINAMENTO REGGINO è stato condiviso ed accolto da numerosi ed autorevoli rappresentanti nazionali di Associazioni, Chiese e Sindacati che, con i loro interventi, da remoto, risponderanno sul tema posto al centro del convegno che sarà ospitato dalla Città Metropolitana, che ha concesso l’uso della Sala “Gilda Trisolini” di Palazzo Alvaro.

Parteciperanno il Pastore MASSIMO APRILE della Chiesa Battista, il Pastore BRUNO GABRIELLI, rappresentante delle Chiese Metodiste e Valdesi, FRANCESCO LAURIA, del Centro Studi CISL di Firenze, ALESSANDRO MARESCOTTI, Presidente di Peace Link, SALVATORE MARRA, dell’Ufficio Relazioni Internazionali CGIL, RICCARDO NOUREY, di Amnesty International Italia, ROSANGELA PESENTI, dell’UDI Nazionale e Padre ALEX ZANOTELLI, Missionario Comboniano. Sarà presente, per i saluti Istituzionali, il Sindaco Giuseppe Falcomatà che ha concesso il “Patrocinio Morale” di entrambe le Istituzioni (Città Metropolitana e Comune di Reggio Calabria).

Il COORDINAMENTO REGGINO invita i cittadini ed i rappresentanti di tutte le Istituzioni a partecipare al convegno che inizierà alle ore 16:30.

