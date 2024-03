8 marzo, Digiacco: “povertà lavorativa per le donne in Calabria”

StrettoWeb

“Nella giornata dell’8 marzo invito a riflettere sui dati del lavoro, poiché una delle piaghe del nostro territorio è proprio la mancanza di lavoro, soprattutto per le donne che in generale, vivono una situazione di povertà lavorativa. Spesso, anche quando le donne lavorano sono pagate meno degli uomini, sono più esposte a lavori precari, rimangono occupate in ruoli che non tengono conto delle loro reali qualifiche di studio o capacità professionali, con il lavoro domestico in gran parte sulle loro spalle“. Lo scrive in una nota Maria Carmela Digiacco, Consigliere Comunale di San Ferdinando e Capogruppo di Fratelli d’Italia.

“Ciò nonostante, dico alle donne di non arrendersi, perché la donna è davvero libera solo quando è indipendente, diventando esempio di resistenza e resilienza. Quante donne nel mondo, con il loro impegno lavorativo hanno creato delle premesse di cambiamento della realtà del luogo dove hanno vissuto? Molte donne, le nostre nonne, le nostre madri, durante i tempi lo hanno fatto…con grande coraggio. E donne coraggiose lo si è prima di tutto nell’essere madri, fin dal dolore del parto, amando smisuratamente il proprio figlio fino a dare la propria vita per lui.

Coraggiose lo si è mostrando se’ stesse sia sul lavoro che nelle relazioni di coppia, cosi come nelle relazioni sociali mentre si combatte contro radicate posizioni maschiliste. Tutto questo io l’ho sperimentato, decidendo di lavorare subito dopo il diploma, continuando contemporaneamente il percorso universitario, cosi come ho deciso di entrare in politica anche prima di diplomarmi, coltivando i miei ideali già dal terzo anno di Ragioneria.

La sfida non è stata facile e non lo è tutt’oggi. È difficile districarsi fra insidie, falsità, trucchi e inganni del mondo odierno, a cui ho sempre risposto con l’esatto contrario e cioè con azioni che dimostrano onestà e soprattutto incorruttibilità, virtù che nelle donne sono dichiaratamente più marcate che negli uomini.

Nel giorno dedicato alla nostra Festa, mi rivolgo a tutte le donne, esortandole a dirigersi con coraggio e laboriosità verso la strada che porta sino all’indipendenza, all’appagamento e al soddisfacimento dei propri desideri, una strada da percorrere attraverso il lavoro, perché il lavoro nobilita. Viva le donne, sempre“, conclude Digiacco.

