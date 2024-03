8 marzo: al Museo Archeologico Lametino visite guidate tematiche

StrettoWeb

Il Museo Archeologico Lametino, venerdì 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, organizzerà visite speciali con focus tematici sugli oggetti e corredi, sulle attività muliebri e sulla ritualità al femminile, in un percorso culturale nella Magna Grecia. Le iniziative speciali, organizzate in occasione della Giornata internazionale della donna, sono attivate dal Ministero della Cultura, per sensibilizzare e riflettere sui significati e sull’importanza di questa ricorrenza.

Su proposta del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, l’8 marzo, l’ingresso per le donne in tutti i musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e in tutti i luoghi della cultura statali a pagamento, sarà gratuito.

La narrazione dedicata alla figura femminile nelle civiltà greca e romana sarà curata dagli assistenti museali del Museo Archeologico Lametino nei consueti orari di apertura al pubblico: dalle 9 alle 19. Un momento di approfondimento tematico, parte della straordinaria storia del territorio, di cui il Museo è espressione culturale e strumento di divulgazione del patrimonio identitario.

In accordo con la Convenzione di Faro, che promuove una comprensione più ampia del patrimonio culturale e della sua relazione con le comunità e la società, riconoscendo che gli oggetti e i luoghi non sono, di per sé, ciò che è importante del patrimonio culturale; essi sono importanti per i significati e gli usi che le persone attribuiscono loro e per i valori che rappresentano.

