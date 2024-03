21 marzo, Giornata Mondiale della Poesia: gli eventi dell’Accademia della Lingua Siciliana

StrettoWeb

Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Poesia, istituita dall’UNESCO nel 1999 con l’obiettivo di sostenere la diversità linguistica attraverso l’espressione poetica e aumentare l’opportunità di ascoltare le lingue a rischio di estinzione. Ogni due settimane si estingue una delle circa 7000 lingue esistenti nel mondo. L’UNESCO pubblica periodicamente un Atlas in cui classifica tutte le lingue del mondo secondo il grado di rischio di estinzione. Nell’Atlas del 2003 la lingua siciliana era classificata nella categoria “non a rischio di estinzione”, assieme a tutte le più importanti lingue; nella successiva edizione dell’Atlas (2009), il siciliano ha fatto un salto di categoria in negativo, finendo in quella “vulnerabile”.

Numerosi gli eventi previsti per oggi in ogni parte del mondo. In Sicilia la Giornata Mondiale della Poesia sarà celebrata anche dall’Accademia della Lingua Siciliana, in sintonia con lo spirito dettato dall’UNESCO, in maniera “social”: durante il corso della giornata odierna saranno pubblicate nella pagina Facebook dell’Accademia delle poesie in lingua siciliana.

“Invitiamo gli utenti di questo social che amano la lingua siciliana a condividere le poesie – afferma Fonso Genchi, Presidente dell’Accademia della Lingua Siciliana – Alcune di queste poesie avranno come tema il razzismo e la mafia; infatti oggi è anche la “Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale” e, in Italia, la “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie””.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.