La 19enne stuprata a Palermo ha denunciato di essere stata violentata da un familiare

StrettoWeb

La ragazza 19enne stuprata da 7 ragazzi a luglio al Foro Italico a Palermo ha denunciato un’altra violenza, questa volta operata da un stuprata da un familiare, G.P., di 50 anni. L’uomo è sotto processo davanti al gup Stefania Brambille. L’episodio per cui la giovane ha denunciato il familiare sarebbe avvenuto a giugno 2022. L’imputato, che nega ogni accusa, avrebbe costretto la 19enne a subire atti sessuali con l’aggravante dell’uso di cocaina e alcol. La ragazza, nei mesi scorsi, aveva denunciato anche altri episodi di abusi subiti da parte di due sconosciuti.

“Non la seguo in questo processo, ma non mi risulta che la mia assistita abbia ricevuto una notifica dell’udienza né che abbia nominato altri legali. Ci stiamo attivando per capire cosa sia accaduto”, ha commentato la legale della ragazza, l’Avvocato Carla Garofalo, che assiste la vittima nel processo a sei dei sette suoi violentatori.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.