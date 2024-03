Crolla il mercato immobiliare italiano: nel 2023 -10%

StrettoWeb

Netto calo nel 2023 per il mercato immobiliare italiano. Il settore residenziale ha chiuso l’anno con quasi 710 mila abitazioni compravendute, con una riduzione complessiva di quasi il 10% rispetto al 2022. E’ quanto emerge dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate in cui si sottolinea che il mercato delle abitazioni in Italia ha mostrato tassi tendenziali negativi in tutti i trimestri del 2023, ma nel quarto, con poco più di 200 mila abitazioni compravendute, il calo si è fermato al 3,3% (contro il drastico ridimensionamento di oltre il 10% nel terzo trimestre).

