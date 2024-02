Zeman sta meglio. E fa una promessa su sigarette e caffè

StrettoWeb

Per fortuna sta bene, sta meglio. Zdenek Zeman è di nuovo ricoverato, ma verrà dimesso. L’ex allenatore di numerose squadre in Italia, tra cui anche il Messina, ha avuto un attacco ischemico a dicembre e un nuovo malore venti giorni fa, ma è stato operato: gli hanno applicato quattro stent. Ieri il nuovo ricovero, ma lui rassicura: “sono pronto a tornare in campo a settembre”.

Stefano Guarracini, Primario del reparto di Cardiologia dell’Ospedale in cui si trova il boemo, alla Gazzetta dello Sport ha voluto fare delle precisazioni sullo stato di salute: “tutto si è svolto secondo la tabella di marcia. Il mister sta bene. I controlli post-operatori di routine hanno evidenziato un quadro molto confortante, sia per il cuore che per la carotide. Domani (oggi, ndr.) sarà dimesso e Zeman osserverà un periodo medio-breve di recupero di un paio di mesi per ricominciare meglio di prima. Non è in programma nessuna nuova operazione”. A Guarracini, Zeman ha fatto un’importante promessa: fumare solo “quattro sigarette al giorno (prima ne aspirava 60, ndr.)“ e bere al massimo “2-3 caffè“ (in precedenza erano almeno 6-7, ndr.).

