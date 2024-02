StrettoWeb

L’ex allenatore del Messina Zdenek Zeman è stato nuovamente ricoverato in ospedale. Nel corso dell’ultima operazione gli sono stati applicati quattro stent, ma a quanto pare sono sopraggiunte alcune complicazioni in seguito all’intervento e per questo è dovuto tornare in ospedale. Qualche giorno fa il boemo è stato costretto a dimettersi dalla panchina del Pescara proprio per salvaguardare lo stato di salute.

Classe 1947, l’esperto allenatore si era sentito male per la prima volta lo scorso dicembre durante un allenamento degli adriatici. Era tornato in panchina dopo i primi controlli, ma una decina di giorni fa è stato necessario un nuovo ricovero e l’intervento. Ora probabilmente dovrà finire nuovamente sotto i ferri, per riposizionare gli stent.

