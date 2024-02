Vouche digitali per le Pmi di Cosenza: come partecipare al bando | INFO

StrettoWeb

Da oggi, 19 febbraio, è attivo il bando per i Voucher Digitali I4.0, anno 2024 – X edizione. L’obiettivo è promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie Imprese attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented del tessuto produttivo. Incentivare l‘utilizzo di nuove tecnologie, in attuazione con il Piano Transizione 4.0, e nuove competenze finalizzate alla transizione ecologica.

Il bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese con sede nella Provincia di Cosenza, come ricorda anche il consigliere pentastellato Davide Tavernise. Il bando prevede l’assegnazione di contributi per la realizzazione degli investimenti diretti alla realizzazione delle suddette finalità e disciplina i criteri e modalità per la loro assegnazione. Ciascuna impresa potrà ottenere un solo contributo nel limite massimo di Euro 10.000,00 (diecimila euro). L’investimento minimo richiesto è pari ad Euro 2.000,00. La dotazione finanziaria del bando è di Euro 170.000,00.

Come partecipare: la domanda di richiesta di contributo deve essere presentata esclusivamente con invio telematico (servizio Telemaco), a pena di esclusione, mediante lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema sistema Web Telemaco di Infocamere – Servizi e-gov. Per info e approfondimenti consultare il sito: https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/bando-voucher-digitali-i40-anno-2024-x-edizione

