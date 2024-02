Volano gli stracci in Forza Italia, Schifani: “Sicilia tagliata fuori”

StrettoWeb

“La Sicilia è uno dei grandi elettori di Forza Italia, alle ultime politiche ha preso il 10% dei voti nazionali. La seconda in valori assoluti, dopo la Lombardia, che ha il doppio dei nostri abitanti. La Sicilia, e lo dico serenamente, è tagliata fuori, ma non lo dico per poltrone o altro”. Così il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, intervenuto stamattina in diretta a TgCom24.

“Si era paventata, addirittura, una mia ipotesi di vicesegretario del partito. Ma siamo seri. Un governatore di una regione, qualunque essa sia, chiamato dai cittadini direttamente ad occuparsi del territorio, può mai avere il tempo di occuparsi di un ruolo di partito che in questo momento ha bisogno di gente nuova? Sarebbe ridicolo”, conclude Schifani.

