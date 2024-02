“Non voglio la mia famiglia al funerale”: la bizzarra richiesta di un 74enne

StrettoWeb

Affrontare la caducità della vita umana è sempre difficile: non vorremmo dire addio ai nostri cari, non vorremmo che questo legame si spezzasse ma dobbiamo comunque fare i conti con la realtà. C’è chi, però, ha voluto che questo addio avesse tutti i puntini sulle i e che fosse ben chiaro a tutti: un uomo infatti, di 74 anni, ha lasciato detto, come sua ultima volontà, quella di non avere la famiglia al suo funerale. La vicenda, alquanto bizzarra, è accaduta in provincia di Latina, a Faleria, dove la richiesta è stata stampata nero su bianco sul manifesto funebre.

Come riporta ViterboToday, si legge infatti che “il defunto non gradisce al proprio funerale la presenza dei figli, del genero e della moglie”. Una richiesta alquanto inconsueta, tanto che il giornale viterbese ha contattato le onoranze funebri; il proprietario ha quindi spiegato che è stato l’uomo, nel pieno delle sue facoltà mentali, a scegliere di non avere la famiglia al funerale e di lasciarlo scritto. Ora però sorge spontanea la domanda: i figli, il genero e la moglie hanno partecipato comunque?

