Virtus Messina torna alla vittoria e si riavvicina alle posizioni di vertice

Torna alla Vittoria la Virtus Messina che si riavvicina alle posizioni di vertice, per la contemporanea sconfitta della UCSR San Paolino ed il pareggio del Roccavaldina, rispettivamente seconda e terza in classifica. Nello scontro con Malfa, la Virtus Messina dopo un primo tempo che è mancato di aggressività e concentrazione, nella ripresa torna in campo una squadra più lucida. I giallorossi prendono le redini dell’incontro tenendo il possesso palla e costruendo numerose occasioni grazie ad un centrocampo sontuoso. Insomma, la solita Virtus che, quando decide di giocare, è inarrestabile.

La soddisfazione nelle parole del presidente Metallo a fine partita: “Abbiamo perso alcune occasioni per avvicinarci alla vetta ma cercheremo di giocarcela fino alla fine per qualsiasi bottino”, – il massimo dirigente continua – “dedichiamo questa vittoria ai nostri Andrea Coppolino e Cristian Pileggi“.

Cronaca

La Virtus parte in attacco ma al 12′ passa in vantaggio il Malfa che trova il gol in una mischia in area giallorossa. E’ Re il più veloce ad intervenire e mandare la palla in rete. Al 20′ la Virtus trova il pareggio. Cross dalla destra di Pantò ed è Nunnari, da fuori area, a girare a rete ed insaccare alla sinistra del portiere. Ma al 30′ Malfa torna in vantaggio. Errore in uscita ai limiti dell’area della Virtus, ruba il tempo Toure che si inserisce tra le maglie e insacca. Il primo tempo si prolunga con 5 minuti di recupero per uno scontro del portiere ospite e Caruso che deve uscire sostituito da De Leo.

Gli ingressi di Konè e Mutto tra le fila della Virtus Messina ad inizio ripresa ravvivano la gara. Al 60′ anche Milicia è costretto a prendere la via degli spogliatoi per un colpo fortuito dal sopra ciglio ed è costretto all’intervento dei sanitari. Al 72′ la Virtus pareggia con Cucinotta su un appoggio di Mutto. Al 78′ è proprio Mutto a ribaltare il risultato con un fendente da fuori area che batte Abdenbaoui.

Al 98′ il Malfa batte una punizione dal limite sinistro dell’area la difesa della Virtus respinge lungo, Mutto, uomo più avanzato, da 70 metri tira verso la porta avversaria, sguarnita perchè il portiere si era portato in attacco, la palla sembra fermarsi a qualche metro della linea di porta, ma Cucinotta, con una corsa da centometrista, brucia tutti i difensori avversari e ribadisce in rete. Sull’esultanza della squadra di casa, l’ottimo arbitro Scalzo fischia la fine della gara. Adesso, l’attenzione di mister Trischitta è già rivolta alla trasferta con il Castanea che si giocherà alle 15 di domenica 25.

Virtus Messina-Pol. Malfa 4-2

Marcatori: 12′ Re (M), 20′ Nunnari (VM), 30′ Toure (M), 72′ Cucinotta (VM), 78′ Mutto (VM), 98′ Cucinotta (VM)

V.Messina: Traore, Konateh, Sandi, Caruso, Panto A., Paratore, Cucinotta, Nunnari, Milicia, Trawally, Conteh. A disposizione: Burrascano, Kagni, Palmisciano, Kone, Mutto, Sumareh, De Leo. All. N.Trischitta

Malfa: Abdenbaoui, Di Losa, Di Pietro, Giardinello L., Leonardi, Lopes, Re, Taranto M., Taranto W., Toure, Najouani. A disposizione: La Mancusa, Giardinello N., Saltamacchia, Sarpi, Siacchitano, Taranto N.

Arbitro: Filippo Scalzo di Messina

Ammoniti: Cucinotta, Paratore, Kone e Mutto (VM), Abdenbaoui, e Toure (M)

Angoli: 5-3

Recupero: 5′ – 8′

