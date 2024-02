Villa San Giovanni, la parrocchia di Acciarello denuncia la truffa di un giovane: “nessun sorteggio”

StrettoWeb

La parrocchia Santi Cosma e Damiano di Acciarello di Villa San Giovanni informa i cittadini che in questi giorni un giovane di 35 anni circa sta girando con un blocchetto in mano e a nome della parrocchia cercando di vendere biglietti di un presunto sorteggio. La parrocchia allerta tutti che è completamente estranea alla vicenda e comunica ai residenti che dovessero imbattersi in questa spiacevole avventura, di contattare le forze dell’ordine.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.