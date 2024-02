Via libera alla Commissione d’inchiesta sul Covid: indagherà sull’efficacia delle misure

StrettoWeb

La Camera dei Deputati ha approvato con 132 sì, 86 no e 1 astenuto la proposta di legge per istituire la Commissione d’inchiesta “sull’operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica del COVID-19″.

Obiettivi

La proposta di legge, tornata alla Camera dopo alcune del Senato, assegna alla Commissione il compito di valutarne la prontezza, l’efficacia e la resilienza delle misure approntate, anche al fine di fronteggiare una possibile e futura nuova pandemia di analoga portata e gravità. Si prevede che ne facciano parte quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dai presidenti dei due rami del Parlamento.

