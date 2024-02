Varapodio, attentato a don Rigoli: “è necessario restare uniti”

StrettoWeb

“Nella serata del 3 febbraio, un vile attentato incendiario ha colpito il cuore della comunità locale di Varapodio e della fede, mirando alla persona di Don Gianni Rigoli, noto per il suo impegno sociale e pastorale. L’Istituto Nazionale Azzurro, rappresentato dal fondatore e presidente Cav. Dott. Lorenzo Festicini, esprime la più ferma condanna di fronte a questo atto di violenza inqualificabile“. Lo si legge in una nota stampa dell’Istituto Nazionale Azzurro.

“Don Gianni Rigoli, figura rispettata e amata nella comunità, ha dedicato e dedica la sua vita al servizio degli altri, incarnando i valori di solidarietà, amore e compassione. L’attentato subito non mina solo la sua persona, ma attacca i principi stessi su cui si fonda la nostra società. Come Istituto Nazionale Azzurro, desideriamo esprimere la nostra piena vicinanza a Don Gianni Rigoli e alla sua comunità. In momenti come questi, è fondamentale restare uniti e rafforzare i legami di solidarietà per contrastare ogni forma di violenza e intolleranza.

Chiediamo alle autorità competenti di fare luce sull’accaduto e di assicurare che i responsabili vengano identificati e condotti di fronte alla giustizia. In un periodo in cui il rispetto e la dignità umana devono essere difesi con fermezza, è fondamentale che la società nel suo insieme si opponga a simili atti nefasti. L’Istituto Nazionale Azzurro si impegna a sostenere Don Gianni Rigoli e la sua comunità affinché possano superare questo momento ed emergere più forti e uniti che mai. Insieme, possiamo dimostrare che la solidarietà e il rispetto reciproco sono armi più potenti di qualsiasi forma di odio e violenza“, conclude la nota.

